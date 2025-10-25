Alvino: "Col Psv non c'è bisogno di essere al completo, è stato toccato il fondo"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista e conduttore, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli è andato completamente sull’interruttore off. Faccio fatica a individuare il peggiore in campo contro il PSV, sarebbe un gioco al massacro. Il Napoli di Eindhoven va criticato e ha quasi disonorato lo scudetto che porta sulla maglia. Si è concesso all’avversario. La doppietta di McTominay rivitalizza un po’ il ragazzo. Credevo che dopo il secondo gol si potessero limitare i danni, invece dopo il 4-2, il Napoli ha fatto pure peggio. Ma il calcio è come la vita, si volta pagina.

Non c’è bisogno di avere la rosa al completo per giocare con il PSV. Il Napoli ha toccato il fondo martedì, peggio di perdere con il PSV 6-2 non si può fare. Conte in conferenza, nella parte finale, ha detto cose chiarissime. A lui ha dato enormemente fastidio quelli di una comunicazione falsata che mettono il Napoli come super favorita e finalista di Champions e poi parlano di fallimento. Tanti piccoli personaggi non aspettano altro che dare addosso a Conte non appena inciampa. A noi piace, io lo voglio brutto, sporco, cattivo e vincente. È nella difficoltà che nasce l’opportunità. Dovrà essere bravo Conte, ma anche chi ha avuto poche occasioni e pochi minuti a disposizione deve sfruttare l’opportunità. A me il pacchetto Conte sta benissimo. Nel calcio si gioca in undici contro undici, c’è un pallone, e alla fine vince Antonio Conte.

C’è stato il divieto per i residenti di Bergamo di venire a vedere la partita con l’Eintracht per il gemellaggio tra le tifoserie di Eintracht Francoforte e Atalanta. C’è stato anche uno striscione da parte dei tifosi dell’Eintracht dove s’insultavano la città di Napoli e il Ministro Piantedosi. La situazione si risolve con un’attenta prevenzione dell’ordine pubblico, ma non come hanno fatto a Eindhoven con una repressione da ventennio fascista.

Io ce l’ho con quelli che sono coloro i quali hanno fantasticato sulle dichiarazioni di Conte. E sono stati indicati dallo stesso allenatore. Sono quelli che raccontano a uso e consumo personale le dichiarazioni del tecnico. I piccoli uomini si affannano a criticare i grandi uomini credendo di diventare più alti”.