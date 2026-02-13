Schira chiarisce: "Mai parlato di Sartori al Napoli! C'è Manna che ha triennale..."
Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su Youtube ha fatto chiarezza su un tema: "Non ho mai parlato di Giovanni Sartori al posto di Manna. Non mi risulta che il Napoli pensi a Sartori: non è nei programmi del Napoli. Sartori ha un altro anno di contratto a Bologna, sta bene lì, hanno ufficializzato il rinnovo di Castro sino al 2030. Non c’è Sartori che vuole andare al Napoli, né l’interesse del Napoli per Sartori.
Il Napoli ha un direttore sportivo, Giovanni Manna, con altri tre anni di contratto, sul quale si può analizzare e discutere, come ho fatto in questi giorni, sull’operato di alcune scelte di mercato che secondo me non sono state brillanti. Poteva fare meglio? Probabilmente sì. Personalmente non mi hanno convinto".
"Testa di c...", aperta indagine su Conte: cosa rischia l'allenatore del Napoli
