Alvino: "De Bruyne potrebbe partire titolare, un Napoli al completo avrebbe..."

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Sono mancati quelli che sono un po’ considerati gli allenatori in campo come McTominay, Anguissa e Lukaku. I loro ritorni permettono al Napoli di chiudere la stagione nel modo migliore possibile. Il Napoli al completo senza dubbio avrebbe lottato per vincere lo scudetto, è questo il grande rammarico. Però è inutile guardare al passato, bisogna guardare al presente con la qualificazione in Champions con un occhio al futuro e a questo sistema di gioco".

Gli arbitraggi?

"Oltre alla questione infortuni, bisogna anche dire che al Napoli mancano 6-7 punti per gli errori arbitrali. Nel calcio, quando una squadra non funziona, paga l’allenatore. E l’AIA è come se fosse una squadra che non funziona".

Su Vergara

"Mi dispiace tantissimo per il suo infortunio, ma Vergara è stato l’aspetto positivo di una stagione disgraziata per gli infortuni. Avrebbe meritato la convocazione di Gattuso per il playoff dell’Italia, se l’è guadagnata sul campo portando freschezza e vitalità".

Stadio?

"De Laurentiis è riuscito a coinvolgere degli sponsor di primissimo livello per investire in uno stadio nuovo, ma c’è un timore. Ovvero quanto tempo ancora questi investitori potranno aspettare".

Napoli-Lecce?

"Non è da escludere che De Bruyne possa partire titolare”.