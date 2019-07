Alvino: "Elmas potrebbe già esordire domani, lo penso dopo una frase di Ancelotti..."

Carlo Alvino ha parlato a Tv Luna con gli ultimi aggiornamenti sul Napoli: "Non è improbabile che Elmas non possa esordire domani in amichevole e sapete perché? Quando abbiamo fatto l'intervista con Ancelotti, che lo ha voluto fortemente, a mia domanda su Elmas, lui ha risposto: a 19 anni puoi anche prendere e giocare. Allora per questo ho pensato che domani possa essere in campo nel secondo tempo. La società è a lavoro per una presentazione ufficiale al teatro di Dimaro".