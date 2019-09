Alvino: "Il Napoli non va mai incontro a problemi muscolari, vi siete chiesti il perché?"

Carlo Alvino, giornalista Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nell'idea di Ancelotti per la sfida col Lecce c'è Lozano in coppia con Milik in attacco. L'allenatore deve valutare l'impegno col Lecce, ma anche quello subito successivo e anche quello dopo, entrambi in casa con Cagliari e Brescia, in cui il Napoli avrà l'obbligo di vincere. In queste tre partite gli azzurri sono obbligati a portare a casa nove punti. Il Napoli non può correre il rischio di accontentare qualcuno, che vuole giocare a tutti i costi, potendo poi perderlo per le prossime partite".

INFORTUNI - "Vi siete chiesti perché il Napoli non va incontro a problemi muscolari? Perché utilizza un metodo scientifico. Abbiamo scoperto che con la Juve Insigne non aveva un problema vero e proprio, ma è stato fatto uscire per precauzione. Dobbiamo toglierci il cappello per questo staff tecnico e questo staff medico. Ora c'è Mertens che vuole giocare, ma il Napoli valuterà sempre in base al suo metodo scientifico".