Alvino: "Insigne vuole restare e ADL lo ha spronato. Spero non nascano veleni"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli commentando le parole di De Laurentiis su Insigne: "Lorenzo vuole restare a Napoli, per ora resta in silenzio ed è concentrato sull'Italia, De Laurentiis intanto ha gettato il pallone nell'area del calciatore, da vecchio volpone. Vuole spronarlo. Spero non si creino veleni sul rinnovo. In questa fase le parole sono importanti e quello che viene detto non è campato in aria".