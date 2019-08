Alvino: "Lozano ha sempre manifestato interesse per il Napoli, c'è un indizio che lo conferma"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Sin dal primo contatto col Napoli, Lozano ha sempre manifestato interesse per questa piazza e voglia di vestire la maglia azzurra. I parenti più stretti del messicano erano venuti a Napoli per informarsi e per iniziare a capire meglio la realtà napoletana. Non escludo che a favorire questa operazione sia stato anche Raiola, il suo manager, tra i migliori al mondo".