Alvino: "Lukaku? Voce subdola, così tifoseria si illude e poi resta delusa. Diranno 'l'Inter ce l'ha soffiato?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino: "Lukaku? Il Napoli non pensa a questa soluzione. Vogliamo dare del bugiardo ad Ancelotti? Ha detto che giocatori da 10mln di stipendio non ne arriveranno. E' un gioco subdolo, per illudere la tifoseria napoletanan ed una parte poi passerà da illusione a delusione. Sappiamo che non è un'operazione fattibile, poi qualcuno dirà 'hai visto, non l'abbiamo preso noi, l'ha preso l'Inter'. Dobbiamo capire certe cose, già ci sono queste situazioni, perciò stiamo uniti e non esponiamoci anche al fuoco amico".