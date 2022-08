Alvino: "Mercato Napoli non finirà il 14, ci saranno acquisti anche dopo come Anguissa"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il mercato del Napoli per me dovrebbe chiudere il 14 agosto, ma già so che non sarà così e resterà aperto fino all'ultimo giorno. Ricordate Anguissa che lo scorso anno arrivò tre giorni prima di Napoli-Juve e poi giocò anche quella gara. Meret? Si vede che non è tranquillo, deve tirar fuori gli attributi".