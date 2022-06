Alvino: "Meret è bravo a parare e migliora coi piedi, ha tutto per essere il titolare"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Per tanti anni in casa Napoli i calciatori si divertivano a mettere un grande calciatore in porta, perché era bravo, bravissimo. E sto parlando di Marek Hamsik. Uno con i piedi di Hamsik era anche bravo a parare, ma mica andava a fare il portiere in partita? Lo stesso vale per Meret: lui è bravo a parare, ha lavorato sul gioco coi piedi, ma deve parare e per me ha tutto per essere il portiere titolare del Napoli".