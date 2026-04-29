Kvara dopo Maradona? Fedele: "No, dico un altro giocatore"

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Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente Enrico Fedele.

Che ne pensa di Nico Paz?

"E' l'unico fuoriclasse in Italia, l'unico che inventa. Non dipende da lui il futuro, il Real ha la recompra, poi vedremo cosa decideranno loro. lo dico una cosa: nell'Inter c'è Mkhitaryan ma l'unico 10 sarebbe lui a poter illuminare il gioco".

Napoli, Kvaratskhelia il più forte dopo Maradona?

"Lui vede la porta. E' cresciuto molto, anche perché li ci sono giocatori che hanno lo stesso linguaggio. Comunque no, dopo Maradona metterei Giordano, anche se Higuain è stato eccezionale. Giordano è stato più forte anche di Careca".

E gli italiani in quel ruolo dove sono?

"Al Napoli di Maradona c'erano diversi giocatori napoletani forti. Dopo Rivera, il più grande, c'è stato Totti, anche se Baggio prevaleva come classe cristallina. I giocatori determinanti erano Totti, Del Piero, Zola, Baggio, gente che inventava. Quelli di oggi nell'Italia del 2006 forse non sarebbero stati neanche convocati".