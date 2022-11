Alvino ottimista: "Kvara titolare martedì, problema si risolve entro due giorni"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando dell'infortunio occorso a Kvaratskhelia

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando dell'infortunio occorso a Kvaratskhelia: "Non lo metto neanche in dubbio per la gara di martedì ma anzi lo metto già tra i titolari, non credo che questo problema possa durare più di 24-48 ore e questo è già il secondo giorno da quando si è verificato l'infortunio. Lo dico non solo con ottimismo ma anche con realismo".