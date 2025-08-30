Alvino: “Preoccupato per niente, trattativa Hojlund mai in seria discussione. Vi spiego”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Ansia per la trattativa per Hojlund? Ieri non ero preoccupato per niente, perché si è giocato molto sulla volontà precisa del calciatore, perciò l’operazione non è stata mai in seria discussione. Hojlund con il suo entourage aveva già manifestato il suo desiderio di giocare col Napoli ed essere allenato da Conte. Con l’allenatore aveva già parlato nei giorni seguenti così come aveva sentito al telefono l’ex compagno McTominay.

L’inserimento del Lipsia era reale, il club tedesco poi ha dovuto cambiare obiettivo andando su Harder e chiudendo questo attaccante. Oggi la differenza la fanno i giocatori, quando decidono di prendere un’altra strada, in questo caso il ragazzo ha messo in cima ai suoi desideri il Napoli dal primo momento. Questo è un motivo di grande soddisfazione. A buona pace dei pessimisti, il Napoli ha chiuso nei migliori dei modi la trattativa. Quando arriverà il tweet di ADL? C’è la traduzione del contratto da completare, poi le visite mediche e le firme. Aspettiamo nelle prossime ore, la fumata è azzurra.

Elmas sarà allo stadio già stasera? Sì, qui i tempi sono stati molto più veloci. Operazione chiusa con il calciatore, che anche qui aveva già deciso di giocare al Napoli. In questo caso si è chiuso molto più velocemente. Stasera allo stadio tornerà a respirare l’atmosfera straordinaria del Maradona, lui che è stato da 12esimo protagonista assoluto del terzo scudetto.

Mercato chiuso? Con questi due arrivi credo che siamo in chiusura di una campagna acquisti che resterà storica per il club azzurro per numero di numero di giocatori acquistati e soldi investiti. Mi meraviglierei se dopo Elmas e Hojlund arrivasse un altro arrivo, poi ci sarà la campagna di gennaio e vedremo cosa accadrà. L’investimento per il danese non era stato preso in considerazione, bravissimo il Napoli ad andare Lukaku con un giocatore straordinaria bravura”.