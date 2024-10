Alvino punge il Milan: “Theo e Reijnders out? Napoli senza Lobotka che piace a City e Barça!”

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli stasera andrà a Milano senza l’unico giocatore che piace a Manchester City e Barcellona, passa troppo sotto silenzio l’assenza di Lobotka. Fossi in Conte me la giocherei coi titolarissimi di oggi, col rientro di Meret tra i pali ed Olivera in difesa.

Il Napoli avrà l’atteggiamento di una squadra che vuol dimostrare al resto d’Italia che la classifica non è frutto solo di un calendario favorevole. Il primo posto del Napoli è strameritato, frutto di diverse componenti, quella societaria, della squadra e dell’allenatore. A Napoli non c’è confusione come c’è altrove.

Rigori? Per averne uno il Napoli non so cosa debba sperare. Restare in silenzio vuol dire avallare le ingiustizie. Quello di Empoli è stato fischiato perchè solare”.