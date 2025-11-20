Alvino: "Quelli del Nord invidiamo Napoli e Conte, non sanno nulla e inventano!"

In diretta su 'Radio Crc' il giornalista Carlo Alvino è intervenuto così all'inizio della sua trasmissione: "Queste sono giornate molto belle, di normalità, di serenità. Qualcuno ci è rimasto male, noi no. Qualcuno pensava alla tragedia calcistica, alla catastrofe, c'erano previsioni cupe, i litigi, le dimissioni, invece a Castel Volturno si lavora uniti, compatti, agli ordini di Conte per preparare al meglio il tour de force.

La partita di sabato è difficilissima, è inutile aumentare il carico, tutto il mondo sa che il coefficiente di difficoltà è elevato ma il mondo intero non deve mai dimenticare che sulla maglia azzurra c'è uno scudetto meritatissimo festeggiato appena qualche mese fa con questi ragazzi e questo allenatore. Rispetto per tutti, paura per nessuno. Sono gli altri a dover temerci senza raccontare frottole e senza pensare a quelli del nord che soffrono d'invidia nei confronti della città, della squadra e di Conte. Il loro malumore lo palesano. Non sanno niente e parlano, inventano di sana pianta".