Podcast Da Milano: "Lukaku importante nello spogliatoio, ma che giocatore ritroverà Conte?"

Il Napoli attente il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensa il giornalista Francesco Bonfanti.

L'opinionista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Mi domando come torna Lukaku. E' fuori da quasi 4 mesi, ci vuole tempo per andare in forma, lo sappiamo. E' stato un infortunio serio, di sicuro la presenza nello spogliatoio è importante, ma il problema è che Lukaku ritroveremo. Non credo sarà trascinante come visto in alcuni tratti della scorsa stagione. E con il suo ritorno esce Hojlund? Mi fa pensare la sua condizione fisica".