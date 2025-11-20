Pellegrini-Napoli, Del Genio: "Dico no, c'è già McTominay e sono troppo simili"

Tema mercato e non solo. Tra gennaio che si avvicina e le prossime partite. Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "La priorità è la qualificazione alla Champions, poi alzare un trofeo come la Supercoppa o la Coppa Italia è sempre bello, per carità. Chi prenderei a gennaio a centrocampo? I nomi possono essere tanti. Mainoo mi sembra un giocatore adatto. Atta mi sembra molto adatto anche se più offensivo ma pare che l'Udinese non lo ceda.

Non mi sembra tanto adatto Pellegrini che è più una mezzala di inserimento. L'altra mezzala deve avere magari anche altre qualità. Forse McTominay e Pellegrini insieme sono troppo simili e poi abbiamo già Elmas che può fare questo. Escluderei dunque Pellegrini. Su Mainoo dobbiamo ricordarci che è un 2005, è un Under, però il punto è convincere lo United a farti un altro gentile omaggio. Speriamo".