Alvino replica a Zuliani: "Che fesseria su Ischia! Solo un mentecatto poteva dirlo..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica: "Qualcuno dice che a Ischia non si tifa Napoli? Una fesseria enorme che qualche mentecatto di turno ha tirato fuori su Ischia va smentita con forza. L'hanno fatto i ragazzi del Club Napoli Ischia nel miglior modo possibile. Chi l'ha detto mente sapendo di mentire. Non esistono Club diversi da quello per il Napoli a Ischia, soprattutto non c'è il Club della squadra per cui tifa il mentecatto in questione.

C'è un cambiamento in atto, per quanto riguarda il tifo, e chi non lo vede mente. Da Napoli a Palermo vent'anni fa c'erano troppi tifosi strisciati, questo è vero. Da una decina d'anni a questa parte, invece, c'è tanto azzurro. La fede azzurra sta prendendo sempre più piede. Questi sono i fatti. La demagogia la lasciamo ai suddetti mentecatti".