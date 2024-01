Alvino: “Rinnovo Osimhen opera d’arte! Napoli unico club che può permettersi un lusso”

"Il Napoli su questo rinnovo fonda il futuro della società, diventa il caposaldo del Napoli del futuro".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha commentato le parole di De Laurentiis su futuro di Osimhen: “Uso un termine che usai quando il Napoli chiuse la cessione di Fabian al PSG, definii quell’operazione un’opera d’arte da esporre al Louvre. Il rinnovo di Osimhen credo che sia un’opera d’arte ancora più bella di quella per un motivo molto semplice.

Il Napoli su questo rinnovo fonda il futuro della società, diventa il caposaldo del Napoli del futuro. Nessuno si è mai illuso che Osimhen potesse restare per altri anni, perché il Napoli, che piaccia o no, è una società che si autofinanzia. Oggi il Napoli è l’unico club che può permettersi il lusso finanche di non andare in Champions e di tenersi anche Osimhen. Mi piacerebbe che il Napoli fosse preso a modello da parte del calcio italiano e si smettesse di paragonarlo alla ‘bancarella del torrone’”.