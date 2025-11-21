Alvino: "Rinvio a giudizio ADL? Chi non sa parla, ma ci sarà assoluzione piena!"

Il giornalista Carlo Alvino in apertura della sua trasmissione su 'Radio Crc' ha commentato il rinvio a giudizio di De Laurentiis. Ecco le sue parole: "Oggi chi non sa niente strombazza pur non conoscendo gli elementi della giurisprudenza. Poi tra un anno inizia il processo e chissà quando finirà ma con l'assoluzione piena di De Laurentiis, Chiavelli e il Napoli ma magari poi nessuno lo ricorderà più".

"Napoli-Atalanta è una partita che segnerà in maniera positiva questa stagione. Da domani in poi si riparte a testa alta con uno spirito nuovo, con la forza, la grinta, la determinazione, il cuore. Si ritorna a essere squadra in campo. Alziamo un muro contro questi attacchi continui che non termineranno mai perché il Napoli dà fastidio economicamente parlando. Loro si vogliono spartire la torta anche mediatica ma arriva il Napoli con Conte e vince rispettando le regole. Impazziscono...".