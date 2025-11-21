Udinese, Atta: "Nel mio ruolo ci sono due fenomeni e giocano nel Napoli"

Arthur Atta, 22 anni, francese, con papà del Benin, mezzala che l’Udinese ha prelevato dal Metz per 8 milioni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Non è vero che sembro Bellingham, è vero che devo migliorare nell’ultimo passaggio. Nel mio ruolo, in A, ci sono due fenomeni come Anguissa e McTominay".

Il giocatore, che piace molto al Napoli, si descrive così: "A tutti piace dribblare. Fare il gesto. Ma io lo uso in quel modo. Devi sempre essere messo bene nel campo, sapere dove sono i compagni ma pure gli avversari. Il calcio è libertà, è ancora un gioco. Ma io voglio sempre vincere. Nel prendermi le responsabilità. Passaggio, dribbling, tiro. Ora so che se sono libero e ho l’occasione devo tirare. Mi piace essere decisivo".