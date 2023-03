Alvino riprende le parole di ADL: “Due Scudetti Juve da revocare e da assegnare al Napoli”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del suo intervento a Radio Goal è tornato sulle dichiarazioni di De Laurentiis rilasciate ieri al Premio Bearzot

Carlo Alvino , giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del suo intervento a Radio Goal è tornato sulle dichiarazioni di De Laurentiis rilasciate ieri al Premio Bearzot : “Quando De Laurentiis ha voglia di esternare poi i titoli li dà e non è mai banale, anzi. Io resterei su quelli che sono i titoli che più possono appassionare i tifosi del Napoli, sul rinnovo di Spalletti che mette a tacere anche qualche chiacchiericcio fastidioso e anche il discorso sullo Scudetto che in Italia le regole sono state calpestate e non rispettate.

Mi fa piacere che De Laurentiis torni su un argomento molto caro a me e ai napoletani perchè sicuramente in quella dichiarazione c’è il ricordo dello Scudetto del 2018, letteralmente scippato al Napoli e che solo per l’almanacco e per i disonesti non viene assegnato al Napoli. Sono ferite che non possono chiudersi e ci aggiungo anche lo Scudetto di Ancelotti in cui il Napoli arriva secondo con un distacco notevole nei confronti della Juve che anche in quell’occasione vinse non rispettando le regole allestendo una rosa che non poteva allestire.

Andrebbero revocati quei titoli vinti in maniera non lecita e assegnato poi quello Scudetto alle squadre che nel pieno rispetto delle regole si sono piazzate alle spalle di chi invece quelle regole non le ha rispettate”.