Alvino sbotta: "Chi parla di esonero Ancelotti è più innamorato delle sue idee che del Napoli!"

Tante voci ruotano intorno al Napoli e, soprattutto, a Carlo Ancelotti. Per qualcuno rischia l'esonero già dopo il match con l'Udinese, ma Carlo Alvino risponde a questi rumors a Radio Kiss Kiss Napoli: "In quelle frasi, in quelle cose, legge che qualcuno auspica che Ancelotti venga mandato via perché è più innamorato delle proprie idee che del Napoli. Ho difficoltà in questi giorni a sintonizzarmi su quelle che saranno le scelte tecniche e tattiche di Ancelotti. Il Napoli ha bisogno di uomini veri, di gente con la testa sgombra. Ad oggi la fragilità mentale ha condizionato il cammino del Napoli".