Alvino: "Se Marotta fa la piazzata ha i favori, se la fa ADL c'è l'enorme rischio della ritorsione"

Nel post-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia: "La partita è finita quando Manganiello non tira fuori il secondo cartellino giallo. Stiamo parlando di una partita che faccio fatica anche a fare valutazioni sui singoli, sulle sostituzioni, perché è una partita falsata, falsata. E questo è il termine giusto, è una partita falsata. E Manganiello deve dare conto a tutta l'Italia calcistica del motivo per il quale non ha tirato fuori il secondo giallo. Ragazzi, è di una gravità estrema, enorme!

La società parlerà? A questo punto io sposo anche la tesi che ho letto sul volantino che hanno distribuito i ragazzi della Curva A ad inizio partito. È arrivato il momento di parlare. Basta! Si è capito che se resti in silenzio il buonismo non paga, in Italia non paga. In Italia paga la piazzata, con il rischio della ritorsione. Perché c'è chi fa la piazzata e ha i favori. E mi riferisco in maniera chiara ed evidente a Giuseppe Marotta, presidente senza portafoglio dell'Inter, che fa la piazzata dopo Napoli-Inter a Fuorigrotta. Da quel momento in poi è cambiata tutta la sedia. Quindi quella piazzata fatta da Marotta ha avuto un senso. Se fa la piazzata De Laurentiis, e io spero che la faccia, c'è il rischio enorme della ritorsione come è già accaduto in Italia e in Europa".