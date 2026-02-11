Podcast Rai, Paganini: "Non ancora un fallimento, resta solo il campionato e forse a Conte va bene così"

Dopo la Champions League, il Napoli esce fuori anche dalla Coppa Italia. Con il quarto posto come obiettivo minimo (oltre alla Supercoppa vinta), la stagione della squadra di Antonio Conte potrebbe ritenersi fallimentare? Ecco come la pensa il giornalista Rai Paolo Paganini ai microfoni di Tmw Radio.

"Fallimento? Le aspettative erano alte, anche alla luce della campagna acquisti estiva, dove sono arrivati giocatori importanti, con alcuni che poi sono già ripartiti. Gli infortuni hanno condizionato poi. Sei fuor ida Champions e Coppa Italia, ti rimane il discorso campionato e forse a Conte va bene così, ma se vuoi crescere devi andare avanti anche nelle coppe. Ad oggi non è ancora un fallimento, ora vedremo cosa farà da qui a fine campionato".