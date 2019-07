Alvino: "Senza l'infortunio Albiol poteva spingere il Napoli fino a Baku"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Albiol è arrivato in punta di piedi, qualcuno ne parlava male, invece ha fatto sei anni grandissimi. Senza l'infortunio sono convinto che Albiol poteva far giungere il Napoli ancor più lontano in Europa League, oltre il quarto di finale. Penso che con Albiol il Napoli sarebbe giunto fino a Baku, l'unico rammarico è questo".