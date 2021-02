Alvino: “Silenzio stampa? Le banalità di Gattuso hanno dato fastidio a qualcuno”

Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha analizzato i temi di casa Napoli: “Il silenzio stampa è un chiaro segnale della società nei confronti di Gattuso. Ascoltare le banalità di Rino prima di Granada non serve a nulla ed evidentemente hanno dato fastidio a qualcuno. Prima in conferenza pre Granada ha detto che le assenze non erano un alibi e poi nel post partita ha dato le colpe agli infortunati e alle assenze. Questo atteggiamento da Dottor Jekyll e Mr. Hide non è piaciuto. Il silenzio stampa del Napoli è rumoroso, va a colpire soprattutto Rino Gattuso. Sottovalutate De Laurentiis perchè lui sta cercando di proteggere l'investimento. Il presidente crede che con una settimana intera di lavoro il Napoli possa centrare la Champions, in più nessun allenatore in corsa può ribaltare la situazione. La vera rivoluzione sarà in estate”.