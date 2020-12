Alvino smentisce: "Sarri e Cutrone al Napoli? Altro che uccellini qui si tratta di bufale!"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "I migliori azzurri del decennio? Per quanto riguarda l’allenatore avrei votato Maurizio Sarri senza alcun dubbio. Per l’attaccante invece, guardando solo all’aspetto tecnico, avrei votato Gonzalo Higuain.

Un ritorno di Sarri al Napoli? Accostare il nome di Sarri al Napoli è qualcosa di irreale. Ho sentito che qualche uccellino parla di Sarri al Napoli, altro che uccellini queste sono bufale acide! Facendo solo far uscire queste finte notizie mortifica Rino Gattuso.

Osimhen già pronto per Cagliari? Mi sento di essere prudente, credo che oggettivamente sia molto difficile vederlo in campo alla Sardegna Arena. Da domani tornerà e sarà preso in carica e monitorato dallo staff tecnico del Napoli. E’ reduce da un infortunio molto doloroso che limita anche molto mentalmente il giocatore, la paura di cadere e rifarsi male c’è sempre.

Cutrone al Napoli? Altra bufala, resto senza parole. Se vogliamo buona informazione dobbiamo dire che al Napoli non interessa l’attaccante della Fiorentina. Ho parlato direttamente con chi fa il mercato del Napoli e mi hanno smentito ufficialmente sia Cutrone che Sarri. In attacco il Napoli ha giocatori da smaltire figuriamoci se cerca un altro attaccante come Cutrone.

Obiettivi del Napoli per il 2021? Sicuramente il ritorno in Champions League".