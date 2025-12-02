Alvino su Conte: "Va esaltato con la squadra, primi nell'emergenza!"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato così nel corso della sua trasmissione su Radio Crc commentando quello che è il momento che sta vivendo la squadra azzurra in stagione dopo le ultime tre vittorie di fila: "Gran Galà? De Laurentiis in grande spolvero, quando parla il presidente è straordinario come sempre, un fiume in piena, un uomo che ha una visione strategica del calcio straordinaria, unica. Il Napoli ha fatto incetta di premi dopo la straordinaria stagione dell'anno scorso. Ma il Napoli ha anche la miglior tifoseria.

Sono bei momenti quelli dell'anno scorso ma sono passati e adesso siamo presi dal presente che è completamete tinto d'azzurro, il colore della passione dopo la vittoria di Roma. Ma come fanno i grandi club già si guarda al futuro, domani c'è la Coppa Italia. Ci saranno tanti cambi per Conte anche pensando all'emergenza e alla Juve domenica. Noi tifosi dobbiamo magnificare Conte ed esaltare Napoli perché questa è una squadra alla quale mancano giocatori fondamentali eppure vince ed è prima in classifica. La Coppa Italia va onorata. Leggo di Marianucci, ma non c'è, è squalificato".