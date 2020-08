Alvino su Lozano: "Il Napoli non lo svende, non può permettersi di sbagliare un acquisto così..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sui temi di casa azzurra: "Lozano? Un club come il Napoli, molto attento, non può permettersi il lusso di sbagliare un acquisto che era il più oneroso ed importante fino all'arrivo di Osimhen. Il Napoli non svende Lozano, non crede che sia un flop, si appresta a giocare con un 4-3-3 meno dogmatico, meno sarrista, sarà molto camaleontico".