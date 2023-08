Alvino su Natan: “Non è una scommessa, acquisto in pieno stile Napoli"

"Alle spalle c’è sempre un lavoro certosino di partite visionate di mesi, non di giorni e settimane".

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato di Natan, difensore a un passo del Napoli, ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "E’ una soluzione in pieno stile Napoli, classico acquisto del club. Giocatore giovane, costo del cartellino e ingaggio assolutamente alla portata del Napoli, ma non è una scommessa. Alle spalle c’è sempre un lavoro certosino di partite visionate di mesi, non di giorni e settimane. Il Napoli cercava un giocatore con caratteristiche che ha trovato in Natan. Un calciatore con la velocità e la potenza che c’è in questo ragazzo. Però non mi sento di dire oggi che il Napoli ha fatto il colpo di mercato dell’estate e che ha preso un altro Kim, vediamolo prima sul campo.

Difficoltà di apprendimento? Non credo, oltre al compagno di reparto e connazionale Juan Jesus, che parla la stessa lingua, c’è anche Mario Rui che parla portoghese. Avrà bisogno del tempo di ambientamento, ma i difensori brasiliani, che un tempo non venivano presi in considerazione, hanno creato una grande scuola negli ultimi anni. Ottimisticamente mi auguro che il Napoli ancora una volta, con il lavoro dello scouting e non la fortuna, abbia fatto un altro colpo”.