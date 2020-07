Alvino su Osimhen: "Operazione economicamente rilevante, se c'è da prendere qualche giorno..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tornando ancora sull'affare Osimhen: "Io credo che in questo momento, un'operazione economicamente cosi rilevante, stiamo parlando di 80/85 mln di euro, è una massa economicamente parlando molto importante in un momento dove l'economica mondiale ristagna, il calcio risente del Coronavirus, credo che una società come il Napoli molto attenta ai conti ed i bilanci, deve mantenere questa linea ed è giusto che faccia valutazioni ad ampio raggio. Se c'è da prendere qualche giorno in più lo si prende"