Alvino su parole Conte: "Mercato condiviso, conosco l'elenco dei nomi dato a Manna!"

Carlo Alvino nel suo programma su Radio Crc ha commentato la sconfitta del Napoli in Champions col Psv: "Si può perdere ma non come ieri. Sei uscito dalla partita. Il Psv poteva farne dieci. Come si fa con un allenatore come Conte? Faccio fatica a capire come sia successo una cosa del genere. Il discorso è molto semplice: i tifosi li avevamo e li abbiamo rafforzati.

La rosa è stata rafforzata, sono state condivise tutte le indicazioni dell'allenatore e nessuno mi venga a dire il contrario. Conosco gli elenchi e sono stati consegnati tutti al ds Manna. In più c'è un mostro come De Bruyne e allora io adesso pretendo le risposte dal campo. Io da ieri sera però sono ancora più tifoso del Napoli e voglio essere chiaro su questo. Ma una partita come quella di ieri disonora lo scudetto appena vinto. Attenzione, sabato c'è Napoli-Inter e ora il Napoli in questi giorni va accompagnato, anche se sarà difficilissimo".