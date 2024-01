Alvino sul no a Mourinho: “Non c’è mai stata un’apertura, ADL ama il calcio spettacolo”

"Il Napoli si avvierà ad una rivoluzione marcando il territorio con un’idea di calcio".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del no di De Laurentiis a Mourinho: "Quando Mendes chiama De Laurentiis, il presidente facendo fondo alle sue abili capacità diplomatiche non ha detto no, ma ha fatto capire che non era interessato a Mourinho. Dal primo momento non c’è stata mai un’apertura a questa operazione, perché il Napoli per filosofia di impresa ama affidare la squadra a chi la fa giocare bene. Infatti gli allenatori da campo hanno fatto meglio a Napoli rispetto a quelli di gestione.

Il Napoli non è ossessionato dalla vittoria come altri, qui l’unica cosa che conta è far divertire i tifosi giocando bene. Il calcio che ama e vuole De Laurentiis è un calcio propositivo, di difesa alta e pressione. E’ un uomo di spettacolo e ama il calcio spettacolo, fa parte del partito dei giochisti. Per questo motivo il Napoli si affiderà un allenatore che fa giocare bene la squadra. Il Napoli si avvierà ad una rivoluzione marcando il territorio con un’idea di calcio. Prevedo in estate anche qualche partenza della quale ad oggi non c’è traccia”.