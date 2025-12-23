Bologna, Heggem: "Zero alibi, ma eravamo stanchi. Napoli con un giorno in più di riposo"

Torbjorn Heggem, difensore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da BolognaNews: "Abbiamo affrontato una grande squadra, purtroppo non ci siamo espressi al nostro meglio. Sono orgoglioso della squadra, dei compagni, ma stasera non abbiamo giocato come sappiamo: forse abbiamo accusato un po’ la stanchezza con un giorno in meno rispetto al Napoli per preparare la gara. Ma non cerchiamo alibi, questo è il calcio. Ora dobbiamo andare avanti, analizzare questa partita e capire i nostri errori per fare meglio la prossima volta”.