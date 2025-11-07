Alvino: "Tutti con ADL! Serve stadio nuovo per competere e la politica ostacola"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale a TeleclubItalia, ha commentato le dichiarazioni odierne del patron azzurro: "Ad agitare questo weekend ci ha pensato il ciclone Aurelio De Laurentiis e il titolo di questa sera non può non essere dedicato al presidente del Napoli, che oggi ha parlato al forum organizzato dall’università Bocconi di Milano. De Laurentiis oggi ha fatto il presidente di un’azienda, non ha fatto solo il presidente di una società di calcio. Un’azienda che vuole continuare a competere ad alti livelli ma che non viene messa in condizione dalla politica, di poter continuare a competere ad alti livelli.

Ed ha avuto il coraggio di dirlo, a modo suo, a muso duro, usando il politicamente scorretto, dando fastidio, scuotendo le coscienze di tanti. Perché sa che parlando così arriva al nocciolo della questione. Il Napoli vuole continuare ad essere un club forte, per farlo ha bisogno di uno stadio nuovo: questo ha detto oggi De Laurentiis. Ma non lo vogliono i politici, lo ostacolano già nell’idea di realizzazione di uno stadio nuovo, figuriamoci in un ipotetico discorso legato a una costruzione vera e propria. Bisogna stare ancora di più tutti con De Laurentiis e tutti contro la politica del no, la politica del non si può fare, la politica che ha portato dei guasti nel corso degli anni e sono tutti gli occhi, mi riferisco a questioni di carattere meramente calcistico. De Laurentiis è un uomo onesto, che rispetta le regole, è uno dei pochi imprenditori legati al calcio italiano che oggi è fatto di molti prenditori".