La provocazione di Briatore per difendere Sinner: "Capisco più lui che i napoletani a cui servono i sottotitoli"

vedi letture

Flavio Briatore interviene nel dibattito nato dopo la scelta di Jannik Sinner di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis, difendendo il numero uno al mondo dalle critiche sul suo presunto “scarso attaccamento” ai colori azzurri. Ospite di Realpolitik su Rete 4, l’imprenditore ha respinto le accuse di “poca italianità” rivolte all’altoatesino: “Sinner è nato in Italia, parla tre lingue, è un esempio. Capisco più lui di certa gente del Meridione”, ha detto, scatenando reazioni immediate.

Tra queste quella del giornalista Tommaso Labate, originario del Sud, che ha risposto con ironia: "Me compreso direi". Briatore ha poi precisato: “Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere i sottotitoli. Capisco più Sinner che un italiano che parla. Per cui, i napoletani sono italiani, i calabresi sono italiani. Noi abbiamo una persona che è un esempio. Sai qual è il problema? Sinner è una persona normale, è un ragazzo molto educato".