Anche il Napoli su Giovane, conferme dal Brasile: spunta la richiesta del Verona

vedi letture

Giovane Santana do Nascimento, meglio conosciuto semplicemente come Giovane, è una delle rivelazioni più interessanti di questo avvio di stagione in casa Verona. L’attaccante brasiliano classe 2003, arrivato in sordina durante l’estate, si è imposto rapidamente grazie a prestazioni di grande personalità, impreziosite da un gol e tre assist che hanno attirato l’attenzione di diversi top club italiani.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL Esporte, il suo agente Beppe Riso avrebbe già informato il giocatore dell’interesse concreto di Inter, Milan e Napoli. L’Hellas Verona, tuttavia, non intende privarsi facilmente del suo gioiello e ha già fissato una valutazione importante: non meno di 10 milioni di euro per aprire una trattativa.