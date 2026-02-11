Alvino: "Vergogna al Maradona, partita falsata! Ma forse so perché..."

Carlo Alvino su Radio Crc ha commentato l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia dopo il ko di ieri ai rigori contro il Como: "Bisogna avere i nervi saldi, si corre il rischio enorme oggi: quello della querela. Potrei usare termini offensivi e devo stare molto calmo e attento. Quello che è successo al Maradona è vergonoso. La partita è stata falsata dopo il mancato secondo giallo a Ramon nel momento in cui il Napoli stava giocando per vincerla.

Con quella mancata espulsione l'arbitro ha falsato il risultato finale. Il Como doveva giocare un tempo intero in inferiorirà numerica. Il signor Manganiello non ha avuto coraggio, non ha applicato il regolamento, credo gli passasse per la testa la campagna denigratoria messa in atto dall'esercito marottiano andando a occupare studi televisi, siti, giornali, dopo il rigore di Massa in Genoa-Napoli. Da quel momento in poi il polverone mediatico di fango si è messo in moto".