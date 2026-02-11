Mpasinkatu: "All'estero se dici che il Napoli ha vinto scudetto non ci credono"

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha parlato del momento del club azzurro a Sportitalia: "A volte non si possono usare sempre alibi, le grandi squadre sanno limitare anche i momenti di difficoltà. Anche col Genoa il Napoli ha fatto fatica. Oggi è una squadra in difficoltà e bisogna capire il motivo. In Champions se dicevi a qualcuno all'estero che questa è la squadra campione d'Italia, uno non ci credeva. Come fai a non vincere col Copenaghen in superiorità numerica? All'estero i giudizi sono meno diplomatici rispetto all'Italia. Certo i titolarissimi sono mancati ma tutti durante l'anno hanno degli infortuni".