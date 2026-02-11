Trevisani: "Scandalo al Maradona, rosso netto! 100 su 100 l'avrebbero dato"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista, telecronista Mediaset, ha commentato la sfida di ieri del Maradona a Cronache di Spogliatoio: "Una stagione per il Napoli ricca di problemi, aldilà di ogni ragionevole discussione. Non è tanto l'eliminazione di ieri o il non rivincere lo scudetto, la macchia è il 30° posto in Champions. Al netto degli infortuni, arrivare 24 di 36 era obbligatorio. Non sono sempre d'accordo con Conte, ma ieri è successo uno scandalo: la 2^ ammonizione di Ramon se metti 100 persone in una stanza, 100 la danno. Se non succede, giusto arrabbiarsi, a Genova il Napoli ha avuto un rigorino, ma ieri è stato tanto penalizzato".