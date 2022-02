"Alzati Africa": maxi-squalifica all'ex Napoli Lerda per insulti razzisti

Una maxi squalifica di due mesi per il tecnico della Pro Vercelli Franco Lerda che, durante la gara contro il Renate, avrebbe proferito una frase razzista nei confronti di un calciatore nerazzurro.

Il club, che dice di voler fare chiarezza sull'accaduto, si è intanto scusato per l'accaduto, l'allenatore, come riporta il quotidiano La Stampa - ed. Vercelli, ha preferito non commentare: "Ci tengo a far presente che non sono mai stato un razzista e mai lo sarò. Mi spiace molto che una parola detta senza alcun obiettivo discriminatorio sia stata strumentalizzata in questo modo, dipingendomi per ciò che non sono. Essendoci un procedimento in corso non intendo commentare o rispondere ad altre domande sull'argomento. Sono sicuro che verrà fatta chiarezza per provare la mia posizione", le sue parole.

"Alzati Africa", le parole incriminate e pronunciate all'indirizzo dell'attaccante brianzolo Mohammed Amine Chakir (nato a Reggio Emilia da genitori originari del Marocco), che proprio dalle colonne del citato quotidiano si è così espresso: "Una parola di troppo nei momenti concitati di una partita capita e si può anche accettare. Una parola di troppo razzista, no. Nel 2022 è inaccettabile: questa è ignoranza pura e non merita di essere commentata. Mio padre è qui da oltre quarant'anni, è impiegato come capo reparto in un'azienda, dove lavorano anche i miei fratelli più grandi. In paese i Chakir sono considerati da tutti una famiglia italiana. Mai abbiamo subito atti di razzismo. Quando l'ho sentito urlare quella frase in campo, non ho detto nulla, non ho risposto. Subito ho rivolto gli occhi alla mia panchina e ai procuratori federali che erano lì, a tre metri, e avevano sentito tutto".