Amoruso a sorpresa: "Icardi? Terrei Milik, ha colpi da grande campione ed è tra i migliori in Europa"

L'ex attaccante del Napoli Nicola Amoruso ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell'ipotesi di un trasferimento in azzurro di Mauro Icardi: "Il Napoli un grande centravanti ce l'ha già: è Arek Milik. Per me resta tra i migliori attaccanti d'Europa. E' straordinario, ma non solo per i numeri, che parlano chiaro, ma per le qualità tecniche. È un attaccante completo, ha dei colpi veramente da grande campione, perché prenderne un altro? Si parla tanto di Icardi al Napoli, ma io terrei Milik, lo preferisco al centravanti argentino della squadra nerazzurra".