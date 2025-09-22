Amoruso: "Col Pisa per me il Napoli può chiuderla già nel primo tempo!"

Lorenzo Amoruso, ex difensore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nulla contro il Pisa, ma il Napoli potrebbe chiuderla già nel primo tempo perché la differenza di valori è evidente. Il Napoli, anche se gioca con le riserve, ha in campo giocatori di valore. Per cui anche se dovessero esserci delle rotazioni il Napoli sarebbe di un altro livello. Conte? E' uno che vuole raggiungere quasi la perfezione.

Turnover? Oggi c'è tanta prevenzione per gli infortuni, tra alimentazione e lavoro specifico. Un calciatore oggi ha tanti vantaggi per stare sempre al meglio. Inoltre consideriamo che siamo ancora a settembre, pian piano farà più fresco e puoi recuperare più tranquillamente. Non mi meraviglio del fatto che ieri Guardiola abbia schierato lo stesso undici schierato con Napoli e Manchester United. Potrebbe farlo anche il Napoli".