Amoruso non ha dubbi: "Icardi? Mi tengo Milik per un motivo"

Nicola Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all'obiettivo principale di questo mercato del Napoli, rafforzare il reparto offensivo: "James Rodriguez è un giocatore che può ricoprire più ruoli ma questo Ancelotti lo sa, lo conosce bene e sotto la sua guida il colombiano potrebbe trovare una certa continuità ed esplodere, riscattando le due stagioni appena passate che hanno suscitato un vortice di critiche ed incertezze. Mauro Icardi è un giocatore dal grande potenziale, purtroppo in caso di difficoltà non è in grado di aiutare, cosa che invece riesce molto bene a Milik. Dipendesse da me, punterei tutto sul polacco".