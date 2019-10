Ancelotti e l'indizio di formazione: "So cosa può dare chi è rimasto qui durante la sosta"

Quale formazione nel match di domani contro l'Hellas Verona? Non si sbottona Carlo Ancelotti, che ha affrontato il tema in conferenza stampa: "Non mi sbilancio. Ogni squadra ha le sue caratteristiche. Se cambiamo qualcosa in attacco non vuol dire perdere l'identità, significa trovare contromisure contro un determinato avversario. Giocheremo in maniera diversa rispetto a quanto visto a Torino visto che l'Hellas Verona è un'altra squadra. Quelli che hanno potuto lavorare qui so per certo che tipo di prestazione possono fare. Sugli altri, che ho visto ieri, bisogna fare una valutazione".