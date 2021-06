Ancelotti: "Felice di essere tornato, so cosa significa allenare il Real Madrid"

Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Real Madrid, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al club madrileno: "Grazie al presidente e a José Angel, sono molto contento di essere qui, sono a casa. Metterò tutte le mie energie per poter ripetere ciò che abbiamo fatto in passato. Ho un ottimo ricordo della mia altra tappa qui. Credo che andremo a ripetere qualcosa di buono in questa esperienza. So cosa significa allenare il Real Madrid, lo faccio con molta felicità. Proverò a farlo al massimo".