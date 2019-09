Ancelotti replica al comunicato del Liverpool: "Napoli non è pericolosa, tifosi inglesi si godano la città!"

Il Liverpool, come tanti club internazionali, ha pubblicato una guida rivolta ai tifosi per la trasferta di Napoli, in cui si raccomanda di uscire il meno possibile dall'albergo con i colori sociali della squadra e non solo. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha replicato a specifica domanda.

Il Liverpool ha detto ai tifosi di stare attenti e mangiare negli alberghi e non girare con i colori del club. Napoli è pericolosa? "Per niente, non è pericolosa, possono godersi il mare, il cibo, la città, devono approfittare per vedere la bellezza della città. Ma alcuni ignoranti ci sono ovunque".