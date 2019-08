Ancelotti scherza: “Koulibaly rientrerà solo a Ferragosto, lo farò riposare con la Juventus”

Allan e Koulibaly non sono ancora rientrati e questo rappresenta un problema per Carlo Ancelotti che scalpita per allenare la coppia Koulibaly-Manolas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Allan e Koulibaly non sono ancora rientrati e questo rappresenta un problema per Carlo Ancelotti che scalpita per allenare la coppia Koulibaly-Manolas: «Ci mancano ancora Koulibaly e Allan. Il primo rientrerà a Ferragosto e giocherà il 24 a Firenze. Probabilmente, lo farò riposare contro la Juve...», dice accompagnando la bugia con una risata nell’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.