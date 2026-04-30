Anche Grosso accostato al Napoli, l'ex agente: "Stile alla Fabregas, è un predestinato!"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Danilo Caravello, ex agente di Fabio Grosso.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Danilo Caravello, ex agente di Fabio Grosso: “Assistere Grosso è stato un orgoglio perchè è stato sempre un crescendo. Quell’ultimo rigore è rimasto nella storia, la sua carriera è il sogno di tutti i calciatori. Fabio si pone sempre l’obiettivo successivo, è uno che alza sempre il livello, è una persona seria e un grandissimo lavoratore.

Come allenatore ha fatto la gavetta giusta, partendo per i giovani, passando per la serie B ed ha avuto anche qualche passaggio a vuoto perchè si cresce così. Fabio è semplice e umile, è un metodico, lavora tantissime ore al giorno, era così da calciatore e lo è adesso da allenatore. Per attivare sul tetto del Mondo ci vuole carattere, personalità e professionalità e Grosso queste qualità le la tutte.

Non so cosa farà Grosso nella prossima stagione. Se resterà a Sassuolo a consolidarsi, andrà in una squadra intermedia oppure passerà ad allenare ad un top club, ma è un predestinato come allenatore per cui sarà pronto.

Fabio è un allenatore moderno, è stile Fabregas, cerca sempre di praticare un certo gioco, ma è bravo ad adattarsi alle circostanze del match. Sa leggere le partite e questa qualità non tutti ce l’hanno”.